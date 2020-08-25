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Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

25.08.2020 08:00
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Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

У российского оппозиционного политика Алексея Навального есть признаки отравления. Об этом заявили в берлинской клинике Charite, передает LIGA.net.
"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы", - указано в заявлении.
Конкретное вещество еще неизвестно, проводится широкий анализ. Действие токсина в организме политика было подтверждено несколькими независимыми лабораториями.
Навальный находится в реанимации в искусственной коме. Его состояние тяжелое, но опасности для жизни нет. Политику назначили лечение атропином.
Врачи не исключают долгосрочных последствий для нервной системы пациента.



Теги: Германия, отравление, Навальный
 
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