Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится

25.08.2020 17:00

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна", - говорится в сообщении.

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.