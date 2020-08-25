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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится
25.08.2020 17:00
Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна", - говорится в сообщении.
О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.
Теги: Донбасс, отмена, встреча, нормандский формат
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