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В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски
На всей территории Германии, кроме одного региона, вводят штраф в размере 50 евро за несоблюдение масочного режима, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Корреспондент.net.
“В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии”, - сказала она журналистам по итогам переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ.
В итоге переговоров было принято решение ввести штрафы за отсутствие маски во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт. Также политики призвали граждан страны отказаться от туристических поездок в кризисные регионы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев COVID-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.
Теги: Германия, штраф, маска, карантин
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