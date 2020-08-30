Последние новости раздела
- Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси16:00
- В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек08:00
- В Минске заметили "группу поддержки Лукашенко" из России15:00
- В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски13:00
- Байден пообещал военную и экономическую помощь Украине в случае победы на выборах11:00
- Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится17:00
- Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины09:00
- Немецкие врачи подтвердили отравление Навального08:00
- Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции13:00
- Навального отправили самолетом в Германию09:00
В Минске заметили "группу поддержки Лукашенко" из России
30.08.2020 15:00
В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными флагами Беларуси. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат" в Telegram.
"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.
На номере указан 190-й регион - Московская область.
Теги: Россия, Беларусь, Минск, митинг
Читайте также:
- В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко15:00
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе13:00
- Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области12:00
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан11:00
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии17:00
- Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси16:00
- В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко15:00
- Киевское "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов - 2020/2114:00
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе13:00
- Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области12:00
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа10:00
- Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию09:00
- В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек08:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия