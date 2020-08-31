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Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси

31.08.2020 16:00
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Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране. Он отметил, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, которыми хотят создать систему, не завязанную на личности. Об этом заявил Лукашенко во время встречи с главой Верховного суда Беларуси Валентином Сукало, сообщает РБК-Украина.
"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", - сказал он.
Лукашенко добавил, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси и попросил главу Верховного суда подключиться к работе над документом.



Теги: Беларусь, Конституция, Лукашенко
 
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