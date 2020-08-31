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В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек

31.08.2020 08:00
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В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек

В ходе протестных выступлений в Минске, приуроченных ко дню рождения Александра Лукашенко, по данным МВД задержаны по меньшей мере 140 человек, сообщает Euronews.
На очередную воскресную акцию под лозунгами за смену власти и против полицейского насилия вышли десятки тысяч людей. На центральных улицах их встретили усиленные кордоны сотрудников силовых структур с водомётами и бронетехникой. В МВД объяснили, что в город ввели БТР-80 для безопасности личного состава.
К протестующим, как передаёт TUT.BY, выходил помощник президента Николай Латышенок. Отвечая на вопросы, он заявил, что Лукашенко не признаёт Координационный совет, который сформировали его оппоненты, и не намерен вести с ним переговоры, но готов к диалогу с другими «инициативными группами». Координационный совет по трансферу власти тем временем вновь призвал Лукашенко к переговорам.



Теги: Минск, протест, задержание
 
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