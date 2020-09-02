Жириновский испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

02.09.2020 16:00

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку вакциной от коронавируса Спутник V, разработанной в России. Об этом сообщил глава пресс-службы фракции в Госдуме Александр Дюпин, передает Корреспондент.net.

"Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса Спутник V, разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России. Кроме Владимира Жириновского, на этом этапе исследований вакцину получат 40 тыс. граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам", - сказал Дюпин.

Уточняется, что вакцинация будет проходить в два этапа. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья.