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Белорусcкие хакеры объявили в розыск Лукашенко и Караева
04.09.2020 14:00
Сайт МВД Беларуси взломали хакеры и разместили там объявление о розыске президента Александра Лукашенко, сообщает Корреспондент.net.
Как сказано на сайте, Лукашенко "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".
Кроме того, хакеры объявили в розыск и главу МВД Беларуси Юрия Караева с пометкой об особой опасности.
Теги: розыск, хакеры, Лукашенко
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