Белорусcкие хакеры объявили в розыск Лукашенко и Караева

04.09.2020 14:00

Сайт МВД Беларуси взломали хакеры и разместили там объявление о розыске президента Александра Лукашенко, сообщает Корреспондент.net.

Как сказано на сайте, Лукашенко "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

Кроме того, хакеры объявили в розыск и главу МВД Беларуси Юрия Караева с пометкой об особой опасности.