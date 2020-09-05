Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и других украинских политиков

05.09.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и других украинских политиков

Российское правительство включило в санкционного списка ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в постановлении российского правительства, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
В список лиц, в отношении которых в России вводятся специальные экономические меры, также попали: члены депутатской фракции "Голос" Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Кира Рудик, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп и член Меджлиса крымскотатарского народа Рустем Умеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В списке также депутаты от "евросолидарности": Михаил Забродский, Яна Зинкевич, София Федина, Олег Синютка, ексвицепремьер Степан Кубов, екснардеп Ирина Луценко, депутат от "ЕС" и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
Персонами нон грата в России также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.



Теги: Россия, Вакарчук, санкции, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх