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В Беларуси пропали несколько членов Координационного совета
В Минске утром в понедельник, 7 сентября, неизвестные затолкали в автобус и увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Позже стало известно, что на связь не выходят еще несколько человек из Координационного совета, сообщает TUT.BY.
Отмечается, что похищение Колесниковой произошло возле Национального художественного музея. Неизвестные люди посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.
Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал журналистам, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от издания и стал выяснять, где она находится. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.
Еще один член Координационного совета - Максим Знак – сказал журналистам, что не знает, где находятся Мария и Антон, и не может связаться с ними.
По его словам, также нет связи с исполнительным секретарем Координационного совета Иваном Кравцовым.
Теги: Беларусь, оппозиция, исчезновение
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