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В Крыму из-за засухи ввели график подачи воды

07.09.2020 13:00
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В Крыму из-за засухи ввели график подачи воды

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды, сообщает Радио Свобода.
Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.



Теги: Крым, засуха, водоснабжение
 
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