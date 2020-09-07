В Минске появились "титушки"

07.09.2020 11:00

6 сентября в Минске прошли массовые протесты, а после них — задержания. Неизвестные без формы с дубинками разбили дверь кафе (позже мы узнали, что это сотрудники милиции). Среди них был человек, очень похожий на Николая Карпенкова, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, сообщает TUT.BY.

«Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Был ли среди них Николай Карпенков — она не подтвердила и не опровергла.