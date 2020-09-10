Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"

10.09.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"

В России скоропостижно умерла супруга беглого «экс-главы ЛНР» Игоря Плотницкого — Лариса. Ее не стало в начале августа, сообщает Cxid.info.
Соответствующий документ опубликовали в блоге «Колывано-бджолария LPR» в Twitter. Речь идет о выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей России.
«По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия индивидуального предпринимателя — в связи со смертью)», — говорится в сообщении.
Напомним, что в сентябре 2016 года в Воронеже от отравления грибами умерли родители Игоря Плотницкого. Спасать супругов Плотницких пытались даже в московской больнице, но, безуспешно. В Россию они переехали из поселка городского типа Кельменцы Черновицкой области, где проживали ранее, из-за осуждения односельчан.



Теги: жена, смерть, ЛНР, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх