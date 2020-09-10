В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"

10.09.2020 17:00

В России скоропостижно умерла супруга беглого «экс-главы ЛНР» Игоря Плотницкого — Лариса. Ее не стало в начале августа, сообщает Cxid.info.

Соответствующий документ опубликовали в блоге «Колывано-бджолария LPR» в Twitter. Речь идет о выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей России.

«По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия индивидуального предпринимателя — в связи со смертью)», — говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Воронеже от отравления грибами умерли родители Игоря Плотницкого. Спасать супругов Плотницких пытались даже в московской больнице, но, безуспешно. В Россию они переехали из поселка городского типа Кельменцы Черновицкой области, где проживали ранее, из-за осуждения односельчан.