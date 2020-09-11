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Литва признала Тихановскую и КС законными представителями белорусского народа

11.09.2020 08:00
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Литва признала Тихановскую и КС законными представителями белорусского народа

Сейм Литвы 10 сентября выпустил резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и Координационный совет единственными законными представителями белорусского народа, сообщает tut.by.
В документе сказано: «В ответ на недавние события в соседней Беларуси Сейм призвал международное сообщество поддержать требование избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и Координационного совета, созданного по ее инициативе, как единственных законных представителей белорусского народа о новых, прозрачных и демократических парламентских выборах».
«Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимизацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, являются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией», — говорится в резолюции.
Также содержится призыв к международной общественности предложить белорусскому народу и ее законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи.
В документе Россию призывают не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси. Там грозят ввести дополнительные санкции в отношении России и представителей властей Беларуси, «если будут иметь место попытки ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа».
За резолюцию проголосовал 91 член сейма (всего 141).



Теги: Беларусь, Литва, резолюция
 
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