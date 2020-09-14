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Ученые из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"

14.09.2020 13:00
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Ученые из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"

Наличие яда из группы "Новичок" в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом заявило правительство Германии. Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.
Первоначально наличие следов яда из группы "Новичок" в организме Навального показали исследования, сделанные в специальной лаборатории Бундесвера.



Теги: Франция, Швеция, исследования, отравление, Навальный
 
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