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В Кремле рассказали об итогах встречи Лукашенко и Путина

15.09.2020 10:00
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В Кремле рассказали об итогах встречи Лукашенко и Путина

Россия признает итоги выборов в Беларуси и считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров между Лукашенко и Владимиром Путиным.
"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле", — сказал Песков.
Песков также отметил, что Россия "оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике". Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Москва дает Беларуси, а не лично Лукашенко.
Днем 14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов. На них, по данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, но оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые акции протеста. В Евросоюзе и США заявили, что выборы не были свободными и справедливыми.



Теги: Путин, переговоры, итоги, Лукашенко
 
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