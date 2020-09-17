Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-19

17.09.2020 14:00

Харьковский городской глава Геннадий Кернес прибыл в немецкую клинику "Шарите" для лечения от коронавирусной болезни. Об этом сообщает бизнесмен Павел Фукс в своем Телеграм-канале.

По словам Павла Фукса, состояние мэра Харькова тяжелое, однако он находится в сознании и им удалось пообщаться по видеосвязи.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - поделился Фукс.