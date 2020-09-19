Байден опережает Трампа в предвыборных рейтингах

19.09.2020 15:00

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает по уровню поддержки действующего главу Белого дома Дональда Трампа, показывает соцопрос, проведенный радиостанцией NPR, передает НВ.

Так, среди опрошенных 52% готовы поддержать Байдена на грядущих выборах, тогда как его оппонента — 43%.

Как отметили авторы опроса, Джо Байден показывает «выдающиеся» успехи в работе с белым электоратом, особенно — имеющим высшее образование. Сейчас 66% представителей этой группы готовы поддержать его на выборах, тогда как Трампа — всего 31%.

В то же время слабой стороной Байдена является относительно низкая поддержка его кандидатуры среди темнокожих американцев, в частности латиноамериканцев, которые играют важную электоральную роль в таких штатах, как Калифорния.