Последние новости раздела
- Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"10:00
- Дональду Трампу прислали письмо с рицином09:00
- Байден опережает Трампа в предвыборных рейтингах15:00
- Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите" для лечения от COVID-1914:00
- В Кремле рассказали об итогах встречи Лукашенко и Путина10:00
- Ученые из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"13:00
- На протестах в Минске задержаны более 400 человек12:00
- Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-1908:00
- На женском марше в Минске задержали почти 70 человек10:00
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)09:00
Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"
20.09.2020 10:00
Вчера, в День оружейника, глава России Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют "важнейшую задачу" — "создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств", передает УНН.
"Сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения), такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет", — заявил он.
Теги: Путин, оружие, заявление
Читайте также:
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Тымчук отреагировал на "крымские подарки" Путина
- Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины
- Путин заявил о создании «мощнейшей в мире» ударной системы»
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова17:00
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы09:00
- Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября13:00
- СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе10:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения09:00
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом15:00
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью11:00
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября11:00
- Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"10:00
- Дональду Трампу прислали письмо с рицином09:00
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова17:00
- Байден опережает Трампа в предвыборных рейтингах15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября13:00
- Кабмин обновил распределение по карантинным зонам11:00
- Сегодня в Украине пройдет "Всемирный день уборки"10:00
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы09:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью
- Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»
- Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора
- Кабмин обновил распределение по карантинным зонам
- В Украине зафиксированы "рекордные" 3 584 новых случая COVID-19