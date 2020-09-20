Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"

20.09.2020 10:00

Вчера, в День оружейника, глава России Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют "важнейшую задачу" — "создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств", передает УНН.

"Сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения), такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет", — заявил он.