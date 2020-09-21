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Литва, Румыния и Польша призвали ЕС дать Беларуси "безвиз"

21.09.2020 14:00
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Литва, Румыния и Польша призвали ЕС дать Беларуси "безвиз"

Президенты Литвы, Румынии и Польши обратятся к лидерам Евросоюза на саммите 24-25 сентября с просьбой предложить пакет поддержки Беларуси. В него входят безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации. Об этом говорится в заявлении президентов трех стран, сообщает Liga.net.
Пять пунктов пакета помощи:

  1. содействие торговле с ЕС и помощи в переговорах по вступлению в ВТО,
  2. безвизовый режим при наличии необходимых условий,
  3. содействие диверсификации (освоение новых видов и расширение рынка — ред.) энергетики и энергетической безопасности Беларуси,
  4. доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси,
  5. увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций.

"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси", — говорится в заявлении.



Теги: Европейский союз, Беларусь, безвизовый режим
 
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