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Пограничники США задержали подозреваемую в попытке отравить Трампа
21.09.2020 10:00
В США задержали подозреваемую в отправке посылки американскому президенту Дональду Трампу, содержащую яд рицин, передает Обозреватель.
Женщину задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк, сообщает CNN. При себе у подозреваемой было обнаружено оружие.
Ожидается, что прокуратура США в Вашингтоне, округ Колумбия, предъявит ей обвинения. По информации издания The New York Times, письмо с ядом было отправлено из Канады.
Теги: подозреваемый, рицин, Дональд Трамп, задержание
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