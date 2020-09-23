Лукашенко "по тихому" вступил в должность Президента Беларуси

23.09.2020 12:00

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости, сообщает госагентство БелТА.

"На церемонию инаугурации присутствовали несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что анонса о мероприятии не было ни в СМИ, ни в официальных источниках.