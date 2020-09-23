Навального выписали из клиники Шарите

23.09.2020 13:00

Российского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен ядом Новичок, выписали из клиники Шарите в Германии, передает НВ.

В сообщении клиники Шарите говорится, что состояние здоровья Навального улучшилось настолько, что лечение в стационаре можно прекратить.

В клинике отметили, что российский оппозиционер находился на лечении 32 дня, из которых 24 — в палате интенсивной терапии.

Кроме того, в сообщении отмечается, что врачи считают возможным полное выздоровление Навального, однако не исключают, что последствия отравления еще могут проявиться в дальнейшем.