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В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)
27.09.2020 10:00
Онлайн-трансляция вечерних новостей на главном государственном телеканале была прервана кадрами с избиением протестующих, сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.
“Онлайн-трансляция вечерних новостей на „Беларусь 1“ была прервана кадрами с избиениями протестующих.
В то же время в телеграм-канале Кибер-Партизаны появилось сообщение: „Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы“”, — пишет TUT.BY.
Стало известно, что также был прерван эфир телеканала ОНТ.
Теги: Беларусь, трансляция, хакеры, протесты
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