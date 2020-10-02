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Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом
02.10.2020 08:00
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью Мелания и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.
Теги: карантин, Дональд Трамп, COVID-19
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