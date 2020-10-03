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Врач Дональда Трампа рассказал, как лечат президента США

03.10.2020 13:00
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Врач Дональда Трампа рассказал, как лечат президента США

Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, сообщает РБК-Украина.
По словам врача президента Шона Конли, у Трампа появились "легкие симптомы" Covid-19. Ему сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.



Теги: лечение, Дональд Трамп, COVID-19
 
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