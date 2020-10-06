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В Кыргызстане протестующие добились отмены результатов парламентских выборов

06.10.2020 14:00
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В Кыргызстане протестующие добились отмены результатов парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам и беспорядкам в стране. Об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева, информирует ICTV.
Также она отметила, что ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске.
"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", — заявила Гульнара Джурабаева.



Теги: парламент, выборы, Кыргызстан, отмена
 
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