Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса

07.10.2020 11:00

Депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, сообщает BBC.

Медведчук рассказал, в частности, что недавно посещал аннексированный Крым, где вакцинировал себя вместе с членами семьи российской вакциной от Covid-19.

"Считаю, что это самое эффективное средство в борьбе с коронавируса", - заявил Медведчук и выразил надежду, что российская вакцина вскоре окажется в Украине.

"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала в Украину", - обратился Медведчук к Путину.

Президент РФ на это ответил, что Россия готова к такому шагу, но надо, чтобы запрос на получение вакцины сформировала официальная украинская власть.