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Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса
Депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, сообщает BBC.
Медведчук рассказал, в частности, что недавно посещал аннексированный Крым, где вакцинировал себя вместе с членами семьи российской вакциной от Covid-19.
"Считаю, что это самое эффективное средство в борьбе с коронавируса", - заявил Медведчук и выразил надежду, что российская вакцина вскоре окажется в Украине.
"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала в Украину", - обратился Медведчук к Путину.
Президент РФ на это ответил, что Россия готова к такому шагу, но надо, чтобы запрос на получение вакцины сформировала официальная украинская власть.
Теги: Путин, вакцина, Медведчук, COVID-19
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