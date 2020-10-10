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Армения и Азербайджан договорились о перемирии

10.10.2020 09:00
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Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс.
Стороны договорились по четырем пунктам:
прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного Красного креста;
конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;
Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;
Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.
Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и РФ начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу, они продлились более 10 часов.



Теги: Азербайджан, Армения, перемирие
 
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