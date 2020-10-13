Россия обновила рекорд смертности от COVID-19

13.10.2020 14:00

За последние 24 часа из-за COVID-19 в России скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии, информирует Цензор.НЕТ.

С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали всего шесть раз:

29 мая — 232;

10 июня — 216;

1 июля — 216;

7 октября — 202;

9 октября — 201;

13 октября — 242.

Лидирует по смертности от коронавируса Москва (5687 жертв за все время, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов (22 966). Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 3275;

Московская область — 1426;

Дагестан — 690;

Свердловская область — 661;

Нижегородская область — 624;

Ростовская область — 605;

Красноярский край — 581;

Новосибирская область — 501;

Тульская область — 393.