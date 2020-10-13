Тихановская объявила ультиматум Лукашенко

13.10.2020 17:00

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Об этом сообщает ее пресс-служба, передает РБК-Украина.

Тихановская выдвинула такие требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит... Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться", - заявила она.