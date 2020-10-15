Франция вводит комендантский час в крупных городах

15.10.2020 10:00

Поскольку во Франции количество госпитализированных людей с коронавирусом и смертность от Covid-19 постоянно растет, власти решили ввести новые ограничения, сообщает УП.

Президент страны Эммануэль Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель.

Лицам, которые будут нарушать новые правила, грозит штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф уже в 1,5 тыс. евро.