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Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19
В Польше решили ужесточить карантинные ограничения из-за масштабной вспышки коронавируса, информирует Цензор.НЕТ.
"Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду и напитки только на вынос", - объяснил запрет для заведений общественного питания премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.
Также школьников отправляют на дистанционное обучение. До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 – 3 классов, другие школьники учились дистанционно.
Жесткий карантин вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом. Если нынешние меры не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытие границ и другие радикальные действия.
Теги: Польша, карантин, COVID-19
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