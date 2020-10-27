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В Египте акула атаковала семью украинских туристов

27.10.2020 12:00
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В Египте акула атаковала семью украинских туристов

В Египте, на отдыхе, во время снорклинга акула напала на семью украинских туристов. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины на Facebook, передает телеканал 112 Украина.
Женщина, получившая глубокие раны от укусов, прооперирована. Её двенадцатилетний сын до сих пор в реанимации, он перенес первую операцию, на следующий день ему назначена вторая. Раненую руку ребенка спасти не удалось.
Лечение украинцев взяло на себя правительство Египта, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины пребывает на связи с родными пострадавших.
Госагентство туризма отмечает, что это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис.



Теги: Украина, Египет, акула, нападение, туристы
 
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