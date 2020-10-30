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Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы

30.10.2020 14:00
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Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы

Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, пишет УНН.
“В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — сказано в сообщении. — Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений”.
Под ограничения не подпадают:

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.


Теги: Украина, Беларусь, запрет, граница
 
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