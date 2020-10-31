При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

31.10.2020 11:00

В результате землетрясения на западе Турции погибли 24 человека, пострадали - 804 человека, из которых 743 - в Измире, пять - в Манисе, два - в Балыкесире и 54 - в Айдыне. об этом сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), передает Корреспондент.net.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых - до 804", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, один из погибших утонул. По состоянию на 01.30 по Киеву поисково-спасательные работы были закончены в четырех из 17 разрушенных зданий в Измире. Продолжаются разборы еще 13 построек.

Землетрясение магнитудой в 6,6 произошло в пятницу, 30 октября у района Сеферихисара в Эгейском море. Эпицентр залегал на глубине 16,54 км. После землетрясения зафиксировано 296 афтершоков, 27 из которых были мощнее магнитуды 4.

В результате толчков повреждения получили несколько десятков зданий. В поисково-спасательных работах задействованы около 4 тысячи сотрудников экстренных служб.

Толчки были настолько сильны, что ощущались в Стамбуле, а также в греческих Афинах и на Самосе, где обрушился купол церкви.