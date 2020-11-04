В Италии апелляционный суд оправдал участника АТО нацгвардейца Маркива

04.11.2020 09:00

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в итальянском городе Милан. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале во вторник, 3 ноября, передает Корреспондент.net.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его. Справедливость есть!" – написала омбудсмен.

Она отметила, что Маркив возвращается с представителями Украины на родину.

Украинца обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.