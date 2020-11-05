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В парламент США впервые избрали украинку

05.11.2020 11:00
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В парламент США впервые избрали украинку

Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спартц прошла в Палату представителей США от пятого округа штата Индиана, сообщает Корреспондент.net.
В 2017 она получила место сенатора в Конгрессе штата Индиана, заменив 72-летнего сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Тогда Спартц победила шестерых кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом.
В 2020 году украинка баллотировалась от республиканцев, ее поддержали 187 тысяч избирателей. Женщина опередила ближайшую соперницу Кристину Хейл на 6%.
Виктория родилась 1 октября 1978 в городе Носовка Черниговской области. В США переехала в 21 год в 2000 году, имея за плечами учебу в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Через шесть лет она получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы и осталась там преподавать. Также работала в бизнесе и государственных учреждениях.



Теги: Украина, США, парламент, выборы
 
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