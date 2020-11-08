Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

08.11.2020 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает РБК-Украина.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - отметил Зеленский.

Ранее ряд лидеров уже поздравили Байдена: председатель испанского правительства Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, президент Финляндии Саули Ниинисте, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Официальные результаты выборов президента США еще не объявлены, но по данным агентства Associated Press и телеканала CNN Джо Байден уже набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270. У Дональда Трампа пока всего лишь 214.