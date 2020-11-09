В Тбилиси полиция водометами разогнала протест оппозиции

09.11.2020 09:00

В столице Грузии Тбилиси, у здания Центральной избирательной комиссии, силовики применили против митингующих водометы. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Подчеркивается, что акция у здания ЦИК была абсолютно мирной. В основном там находились журналисты, основная масса участников акции была на подходе, когда власти неожиданно стали применять против них водометы.

Масштабный протест против фальсификации парламентских выборов начался вчера в Тбилиси в 15:00. На акции собрались до 40 тысяч человек. Участники акции выдвинули властям три требования - провести новые выборы, уволить главу ЦИК Тамар Жвания, освободить политзаключенных.