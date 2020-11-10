Россия "помирила" Азербайджан и Армению

10.11.2020 10:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - написал он в своем Facebook.

Премьер отметил, что принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом он обещает подробно рассказать в ближайшие дни.

"Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", - отметил он.

В тексте заявления от имени президентов трёх стран говорится, что боевые действия в Карабахе прекращаются в полночь 10 ноября, стороны остаются на занимаемых ими позициях.

Армянская сторона в оговоренные сроки возвращает под контроль Азербайждана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, кроме так называемого Лачинского коридора шириной 5 километров, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок его пребывания 5 лет с возможностью продления.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха, кроме того, Армения откроет доступ из Нахичеванского региона Азербайджана к другим его районам через свою территорию.

В документе не говорится о дальнейшей судьбе территорий Нагорного Карабаха, которые на сегодняшний день остаются под контролем армянской стороны - кроме того, что по их периметру расположатся российские миротворцы.