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В Минске ввели обязательный масочный режим
В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщил телеграм-канал «Минск. Официально», передает TUT.BY.
Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы, пояснил Мингорисполком.
Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.
Соответствующие изменения в решение № 1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.
Контроль за соблюдением требований безопасности в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Масочный режим будет действовать «до стабилизации эпидемиологической ситуации».
Теги: Минск, маска, карантин, COVID-19
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