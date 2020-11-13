В Минске ввели обязательный масочный режим

13.11.2020 08:00

В Минске ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщил телеграм-канал «Минск. Официально», передает TUT.BY.

Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы, пояснил Мингорисполком.

Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

Соответствующие изменения в решение № 1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.

Контроль за соблюдением требований безопасности в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Масочный режим будет действовать «до стабилизации эпидемиологической ситуации».