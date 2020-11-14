На президентских выборах в США завершился подсчет голосов

14.11.2020 11:00

В США завершился подсчет голосов избирателей, отданных за кандидатов на пост президента, сообщает НВ.

Последними штатами, предоставившими официальные данные стали Джорджия (16 голосов от коллегии выборщиков) и Северная Каролина (15 голосов выборщиков).

В Джорджии победил Байден, получив 49.5% голосов избирателей против 49,2% у Трампа. В то же время в Северной Каролине победил Трамп с 50%, обогнав своего соперника с 48,6%.

Таким образом все 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:

Байден — 306

Трамп — 232.

Отметим, что для победы на выборах кандидату достаточно 270 голосов от коллегии выборщиков, голосование которой запланировано на 14 декабря.