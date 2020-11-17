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МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе

17.11.2020 16:00
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МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе, сообщает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными Киевом и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои: "Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как пешеходный, заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода".
Кроме того чиновница раскритиковала украинский план урегулирования конфликта на Донбассе, заявив, что он "перечеркивает дух и букву минского комплекса мер 2015 года".



Теги: Россия, Донбасс, обвинение, Министерство иностранных дел, КПВВ
 
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