МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе

17.11.2020 16:00

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе, сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными Киевом и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои: "Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как пешеходный, заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода".

Кроме того чиновница раскритиковала украинский план урегулирования конфликта на Донбассе, заявив, что он "перечеркивает дух и букву минского комплекса мер 2015 года".