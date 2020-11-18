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В России растет смертность от COVID-19

18.11.2020 13:00
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В России растет смертность от COVID-19

В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса, передает Корреспондент.net.
Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против 442 днем ранее. Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов.
С начала эпидемии в РФ зафиксировано 1 991 998 случаев коронавируса, 20 985 - за минувшие сутки.



Теги: Россия, смертность, COVID-19
 
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