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Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса
20.11.2020 12:00
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает "Первый".
Отмечается, что Венгрия стала первой страной Европы, которая получила российскую вакцину.
Теги: Россия, Венгрия, вакцина, COVID-19
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