В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час

21.11.2020 17:00

С сегодняшнего дня в Турции действует "комендантский час выходного дня" – он включает запрет на работу заведений и выход из дома в ночное время суток. Но при этом, действие циркуляра не распространяется на иностранных туристов, сообщило Министерство внутренних дел Турции, передает LIGA.net.

В частности, туристы смогут перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов о бронировании гостиницы. Также для приезжих будут работать рестораны при отелях и заведения в аэропортах.

Примечательно, что исключение распространяется только на туристов из-за рубежа, местные же путешественники будут вынуждены соблюдать все ограничения, введенные в стране.