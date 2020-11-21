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В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час
21.11.2020 17:00
С сегодняшнего дня в Турции действует "комендантский час выходного дня" – он включает запрет на работу заведений и выход из дома в ночное время суток. Но при этом, действие циркуляра не распространяется на иностранных туристов, сообщило Министерство внутренних дел Турции, передает LIGA.net.
В частности, туристы смогут перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов о бронировании гостиницы. Также для приезжих будут работать рестораны при отелях и заведения в аэропортах.
Примечательно, что исключение распространяется только на туристов из-за рубежа, местные же путешественники будут вынуждены соблюдать все ограничения, введенные в стране.
Теги: Турция, комендантский час, туристы
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