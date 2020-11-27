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Грузия ввела жесткий карантин на 2 месяца
Грузия с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь в Грузии выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.
Будут прекращены все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии будут закрытыми. Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.
С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.
Теги: Грузия, карантин, COVID-19
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