Великобритания первой в мире одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech

02.12.2020 12:00

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, передает Укринформ.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) утвердить для использования COVID-19-вакцину от Pfizer-BioNTech», - заявили в британском Кабмине.

В ведомстве также добавили, что вакцинация от коронавируса начнется уже на следующей неделе.

По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, Великобритания стала первой страной в мире, которая имеет клинически утвержденную вакцину для снабжения населения.