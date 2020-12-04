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Россия объявила двух лидеров украинских националистов в международный розыск
Следственный комитет РФ "привлек к уголовной ответственности" комбата ОУН Николая Коханивского и руководителя Черного комитета Богдана Тицкого, сообщает Корреспондент.net.
Дело против них было открыто в 2018 году после публикации видео, в котором руководители националистических организаций призывали принять участие в антироссийской акции у Российского центра культуры и науки в Киеве с целью прекращения его работы. Протест тогда состоялся.
"Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ). Также Тицкий обвиняется в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации (ст.329 УК РФ)", – говорится в сообщении СК РФ.
Россия объявила Коханивского и Тицкого в международный розыск.
Теги: Украина, Россия, националисты
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